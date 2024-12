Jesi e Fabriano Non fate i Babbo Natale

Entrambe impegnate oggi le due anconetane di serie B Nazionale, che scendono sul parquet alle ore 18 per la sedicesima giornata del girone B. Match difficili per entrambe, probabilmente ancor di più quello della General Contractor Jesi che dopo 15 giornate sta leggermente meglio in classifica dei cugini con 16 punti, mentre la Ristopro insegue a 14 in una graduatoria comunque cortissima specialmente nel mezzo dove appare davvero dura – e presumibilmente lo sarà fino alla fine – la lotta per i piazzamenti play-off (fino al sesto posto, col Roseto che, ancora imbattuto, in vetta pare ormai avere preso il largo) e play-in, dal settimo al dodicesimo. Jesi gioca infatti a Livorno contro la Pielle, una delle due storiche formazioni della città labronica con i cugini-rivali della Libertas che però lo scorso anno sono saliti in A2 e la Pielle, sostenuta da un pubblico tra i più numerosi e calorosi della categoria, che non nasconde il desiderio di raggiungerli per giocare di nuovo un derby che negli anni Ottanta si era disputato anche in serie A1. La Ristopro invece ospita la Luiss Roma, anche qui una della due formazioni capitoline, con meno storia alle spalle della rifondata Virtus ma un presente roseo dopo un ottimo avvio di stagione, forse anche superiore alle aspettative: è proprio la Luiss in questo momento a segnalarsi come prima inseguitrice della fuggitiva Roseto, seconda con 20 punti assieme alle due squadre di Montecatini (Gema ed Herons) e al Ruvo di Puglia, ma con una partita in meno e 10 vittorie in 14 partite. Poco più indietro invece la rivale di Jesi, la Pielle Livorno, che ha 18 punti ed occupa attualmente il sesto posto assieme alla Virtus Roma. Due avversarie che dunque graduatoria alla mano si equivalgono anche se la Ristopro dalla sua può contare su un vantaggio non da poco, il sostegno del pubblico di Cerreto d’Esi dove la squadra di coach Andrea Niccolai sa trasformarsi mentre in trasferta spesso i biancoblù anche recentemente hanno faticato. Tutt’altro che agevole, come si diceva invece, il parquet di Livorno per la General Contractor Jesi: la formazione toscana dispone di giocatori che conoscono bene la categoria come il realizzatore Ennio Leonzio, il migliore dei suoi fino a questo momento con 15.7 punti di media mentre sotto canestro si fa valere il lungo Jacopo Vedovato, che è il miglior rimbalzista dei suoi con 6.5 a partita, a cui aggiunge 7.3 punti in appena 22’ di utilizzo: in doppia cifra di media pure Davide Bonacini, 12.4 punti ad allacciata di scarpe. Dando un’occhiata al roster della Luiss avversaria odierna della Ristopro, manca un vero cecchino con Valerio Cucci miglior realizzatore ad appena 12.8 punti di media e Marco Pasqualin unico altro a toccare i 10: ma la rosa è profonda, con ben 10 giocatori che giocano almeno 13’ di media a testa e diversi giovani che sanno elevarsi al rango di protagonisti.

Andrea Pongetti