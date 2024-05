La chiesa delle Grazie chiusa per Anselmi

A seguito del terremoto, con un’ordinanza il 13 settembre 2016 si è provveduto alla chiusura della Chiesa del complesso monumentale "Le Grazie" e, a causa dell’evolversi del quadro fessurativo nonché delle problematiche legate alle infiltrazioni provenienti dalla copertura, la Giunta ha dato il via libera al restauro.

Un intervento importante anche in vista del centenario di Sergio Anselmi, a cui è dedicato il museo della Mezzadria che si trova all’interno del complesso monumentale. Un progetto da 500 mila euro per il risanamento della copertura ma anche per l’adeguamento sismico di quella che è una delle chiese più importanti della spiaggia di velluto. Si provvederà anche ad opere di completamento dell’aula liturgica e del sistema d’impiantistica della chiesa, la stessa dove ogni 17 maggio si celebra, come da tradizione, la festa di San Pasquale.

Un luogo di culto importante per la spiaggia di velluto, in quanto da sempre una meta storica e turistica dove poter osservare anche opere importanti. Proprio all’interno del complesso monumentale si trova il museo della Mezzadria Sergio Anselmi che sarà uno dei luoghi centrali per le celebrazioni di un anniversario importante come il centenario di Anselmi.