La Cisl piange il sindacalista Ferdinando Ilari

La Cisl delle Marche piange la scomparsa di Ferdinando Ilari, storico sindacalista, padre di Cristiana e Alessandro, morto all’età di 87 anni, dopo una lunga malattia. "Guida autorevole dell’organizzazione, a vari livelli, di lui sono stati apprezzati l’acume politico, la capacità di mediazione, l’equilibrio nelle scelte, la dedizione al lavoro e un profondo senso di giustizia sociale. – ha ricordato Sauro Rossi, Segretario Generale CISL Marche – Tutta la CISL Marche esprime forte vicinanza alla famiglia". Ilari è stato una figura di spicco nella CISL e non solo. Ha iniziato il suo impegno nelle ACLI, dove ha svolto un ruolo importante nella promozione dei valori cristiani. I funerali si svolgeranno oggi alle 14.30 presso la parrocchia di San Carlo Borromeo, in via Gentiloni.