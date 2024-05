La complanare chiude per lavori in vista dei grandi eventi e altrove il traffico va in panne

Chiusa la complanare, il traffico va in tilt. Ieri il tratto della complanare nord, compreso tra lo svincolo Senigallia centro e lo svincolo su Strada della Marina Scapezzano, è rimasto chiuso dalle 8,30 alle ore 20,00 e resterà chiuso anche oggi, dalle 8,30 alle 12,30 per lavori di manutenzione del verde radicato. Una scelta che ha fatto molto discutere ma che era necessaria per consentire la manutenzione prima del week-end e soprattutto prima dei grandi eventi. Dal 6 al 9 luglio è atteso in città il 30° raduno Harley Davidson, che porterà sulla spiaggia di velluto 50 mila persone. La notizia dei lavori di manutenzione del verde che avrebbero interessato la complanare è stata diffusa solo nella prima mattina di ieri, scatenando sui social un polemica. I lavori sono stati rinviati nei giorni scorsi a causa della pioggia che non ha consentito l’intervento che proseguirà anche per tutta la mattinata di oggi. Si è inoltre evitata la giornata di giovedì, quando a causa del mercato settimanale il traffico a ridosso della città è in aumento. Code e disagi per il traffico che si è inevitabilmente riversato sulle altre arterie cittadine, con tempi di percorrenza raddoppiati per raggiungere le varie zone della città. Molti gli automobilisti, complice la mancanza di traffico, che hanno optato per passare sul lungomare in modo da evitare strade trafficate. Nelle scorse settimane alcune polemiche legate alla complanare avevano riguardato la presenza di grosse buche presenti, in direzione nord, dopo la galleria. La bretella è da sempre molto trafficata, ma soprattutto nei mesi estivi quando in alcune strade del centro vengono pedonalizzate per via degli eventi.