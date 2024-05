La Cosma Vela Ancona spreca il match point

Cosma Vela

9

Orobica

10

COSMA VELA ANCONA: Andreoni, Consolani, Campitelli, Monterubbianesi 2, Manini, Kiss, Bartocci, Olivieri 3, Dametto 1, Bersacchia 1, Altamura, Quattrini 2, Malatesta. All. Pace RARI NANTES OROBICA: Giai, Apilongo 1, Ferrari 1, Caiola, Zanoccoli 4, Trezzi 2, Ghezzi, Albani 1, Franchini, Paleni, Gavazzeni, Steere 1, Motta. All. Palazzo.

Arbitri: Fusco e Capobianco.

Note: spettatori 200 circa; nessuna giocatrice uscita per falli; sup. num. Vela 1/5 più un rigore (parato), Orobica 0/4 più due rigori (uno parato).

Peccato: la Cosma Vela Ancona sbaglia il match ball per la serie A1 perdendo in casa gara2 di finale playoff contro l’Orobica di Bergamo. Serie sull’1-1, e tutto rimandato a domenica prossima, quando si giocherà la bella. Forse la pressione, fatto sta che le doriche bucano la partita nel secondo tempo. Dopo il 12-7 della partita di andata in pochi avrebbero scommesso sulle possibilità dell’Orobica che invece a Senigallia gioca una partita di estrema attenzione sulle doriche più pericolose e trova il gol con molta più facilità della sfida di andata. Nel primo tempo Orobica in vantaggio con Zanoccoli, la Cosma risponde con Quattrini e passa a condurre con Olivieri e poi con Dametto in superiorità, 3-1 al primo intervallo, grazie anche al rigore parato da Andreoni. Nel secondo tempo segna subito Steere (3-2), poi Monterubbianesi, quindi altri due gol di marca lombarda con Trezzi (4-4), Olivieri porta di nuovo avanti le doriche, di là risponde Ferrari, quindi ancora Quattrini e poi altre due volte Zanoccoli, la seconda su rigore, per il 6-7 al cambio di campo. La Cosma reagisce nel terzo tempo, trova subito il 7-7 con Monterubbianesi e poi con Olivieri passa di nuovo in vantaggio (8-7), ma è tutto inutile perché Zanoccoli impatta sull’8-8, Albani firma il vantaggio esterno e infine Bersacchia fa 9-9 all’ultimo intervallo. Così nell’ultimo tempo decide la rete di Apilongo. E alla fine l’Orobica fa festa. Ora la bella.