La festa dei Mammoni, giro itinerante in città

L’iniziativa si prefigge di celebrare in modo "goliardico" la Festa della Mamma. Una sorta di spettacolo itinerante con un gruppo a piedi e in bicicletta, capeggiato dal giornalista Marco Moglie (ideatore dell’iniziativa) e dal tenore Augusto Celsi, a cui potrà aggregarsi chiunque ed indossare la t-shirt della “Banda dei Mammoni”. L’iniziativa avrebbe dovuto aver luogo domenica 14 maggio, ma è statarinviata a sabato 27 maggio per motivi meteo. La partenza è prevista al Passetto (Piazza IV Novembre) ore 17. Il giro si snoderà lungo il Viale della Vittoria e Corso Garibaldi, con tappe in tutta la città