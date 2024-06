La festa del calcio anconetano tra sport e cultura

La festa del calcio anconetano per regalare i valori giusti nonostante il fallimento dei sogni dell’Us Ancona. Una manifestazione che punta a unire le tante realtà del territorio dimenticando le amarezze societarie dei ‘grandi’. Dal 27 al 29 giugno, tre giorni di calcio, amicizia ed emozioni: "Non è un evento che cambia la vita di nessuno – ha detto l’assessore con delega alle attività sportive, Giovanni Zinni –, ma rende tutti un po’ migliori. I giovani devono continuare a coltivare i loro sogni nel calcio, anche se il momento è difficile. Con un budget davvero esiguo siamo riusciti a mettere in piedi un grande evento e i soldi risparmiati li metteremo per aiutare le società nei periodi più duri".

Le società del capoluogo si sono unite per ‘Derby – La festa del calcio anconetano’, la prima manifestazione che coinvolgerà ben 12 realtà che fanno settore giovanile e altre 10 prime squadre per una tre giorni di sport, inclusione, approfondimenti letterari dal mondo del pallone e divertimento per bambini e adulti. Tra le società partecipanti a livello di vivaio ci sono: Ponterosso, Giovane Ancona, Portuali Dorica, Gls Dorica Torrette, Candia, Nuova Folgore, Junior Ancona, Fc Vallemiano, Cral Angelini, Us Ancona, Anconitana e Ancona Respect. Queste, invece, le prime squadre: Ponterosso, Portuali Dorica, Gls Dorica Torrette, Candia, Pietralacroce, Atletico Ancona, Piano San Lazzaro, Ankon Dorica, Colle 2006 e Nuova Aquila.

Un’iniziativa promossa dalla Gls Dorica Torrette, col patrocinio del Comune e alla collaborazione dell’Assemblea legislativa delle Marche, del Coni Marche, della Figc Marche e del Settore giovanile e scolastico della Federcalcio. Giovedì 27, dalle 18, è in programma il torneo riservato alle categorie Primi Calci e Piccoli Amici seguito dalle premiazioni. Alle 20.15 Francesca Gargiulo e Gaia Missaglia presenteranno il libro ‘Voglio fare la calciatrice’ in presenza di Silvana Pazzaglia dell’Ancona Respect. In chiusura, alle 21.15, la partita di calcio femminile tra l’Ancona Respect e la Rappresentativa marchigiana in rosa.

Venerdì 28 alle 17.30 gli autori Franco Lorenzini e Sergio Dubbini presenteranno il loro ultimo libro ‘Anconetani di Serie A’ in cui vengono raccontate le storie dei calciatori nati all’ombra del Guasco. Seguirà il torneo delle categorie Esordienti e i riconoscimenti finali ai baby protagonisti. Sabato, infine, la grande chiusura. Dalle 18 il torneo dei Pulcini. Alle 20.15 un evento singolare: le società premieranno i propri allenatori e dirigenti che si sono contraddistinti nel corso delle stagioni per la passione e l’impegno messi a disposizione degli altri. Ultimo atto la partita mista tra alcuni giocatori delle prime squadre.