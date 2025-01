La Giornata della Memoria in ricordo di Toaf e Tommasi

Due figure simbolo della lotta di liberazione dal nazifascismo nelle Marche, il rabbino Elio Toaff e il ‘comandante Annibale’ Gino Tommasi, saranno protagoniste dell’incontro che si svolgerà al Centro Pergoli domani, Giornata della Memoria. L’appuntamento è per le 18.30 con il ricercatore e storico Marco Labbate, che attraverso storie di vittime e di giusti ricostruirà l’impatto delle leggi razziali nella comunità ebraica di Ancona e con lo storico Attilio Bevilacqua, che tratteggerà la figura di Gino Tommasi, cui anche Falconara ha dedicato una via. All’incontro sarà presente anche Patrizia Tommasi, nipote del comandante Annibale, anconetano cui è stata attribuita la Medaglia d’oro al valor militare alla memoria. Il dottor Labbate affronterà il tema "La comunità ebraica anconetana: alcune storie emblematiche", con un riferimento particolare al ruolo avuto dal rabbino di Ancona Elio Toaff. Attilio Bevilacqua, invece, parlerà di "Gino Tommasi tra carceri italiane e campi di concentramento tedeschi". L’incontro rientra nella rassegna ‘I percorsi della memoria’ che ha preso il via lunedì con incontri programmati al Museo della Resistenza rivolti alle scuole: a guidarli un esperto della Shoah. In biblioteca, al primo piano del Centro Pergoli, è infine disponibile uno scaffale dedicato alla Shoah con libri e fumetti per adulti e ragazzi. "Quest’anno, in occasione della Giornata della Memoria, il Comune ha voluto organizzare un incontro speciale al Centro Pergoli per rendere omaggio a due figure straordinarie che hanno segnato la nostra storia con il loro coraggio e il loro impegno: il rabbino Elio Toaff e il comandante partigiano Gino Tommasi", ha detto l’assessore alla Cultura Marco Giacanella, secondo il quale "in un mondo che talvolta sembra dimenticare le atrocità del passato, è fondamentale che le nuove generazioni continuino a conoscere e a riflettere su questi esempi di dignità e resistenza".