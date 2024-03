La minaccia col coltello. Bloccato dai militari

Urla fortissime da una stanza di un B&B: i vicini allertano il 112 e accorrono i carabinieri che sfondano la porta e trovano un uomo con il coltello in mano che minacciava una donna.

E’ avvenuto ieri alle 11 alla galleria della Sima, nella zona del centro commerciale Il Torrione. Bloccato dai militari con l’ausilio dei vigili del fuoco che hanno aiutato nelle operazioni di apertura della porta, l’uomo è stato denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Si tratta di un 35enne italiano residente in provincia di Ancona. Ha cercato di trattenere il coltello ma i carabinieri sono riusciti a parlargli prima da dietro la porta e a calmarlo per poi, non appena hanno capito che era il momento giusto per intervenire, sfondare improvvisamente la porta e disarmarlo.

Portata al pronto soccorso dell’Urbani la donna di 31 anni straniera, non aveva ferite evidenti, è stata sottoposta agli esami ma poi si è allontanata e non ha voluto sporgere querela. Il 35enne è stato comunque denunciato a piede libero.