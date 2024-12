La notte romantica in hotel finisce col malore

Aveva prenotato una camera in una struttura della città dove trascorrere una notte insieme ad una donna più giovane, ma a rovinare i piani è stato un malore che lo ha colto mentre i due erano da poco entrati in hotel. Entrambi, residenti appena fuori città e probabilmente amanti, avevano scelto la spiaggia di velluto dove trascorrere qualche giorno insieme e lontani da occhi indiscreti prima delle festività natalizie.

Tutto sembrava filare liscio, ma venerdì, poco prima di cena, l’uomo ha accusato un malore. Per lui è stato necessario l’intervento dei sanitari, allertati dalla donna che si trovava con lui, che, arrivati sul posto, hanno provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti.

Nessun ricovero in ospedale ma il consiglio è stato quello di restare a riposo per alcuni giorni, per evitare che le sue condizioni di salute, potessero peggiorare. L’ambulanza, nei pressi della struttura ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e curiosi che si sono fermati per verificare cosa stesse accadendo, vedendo il mezzo con le luci accese e gli sportelli aperti proprio davanti all’albergo.

Nei giorni scorsi i sanitari erano invece intervenuti in un’abitazione a poca distanza dal centro storico, per soccorrere un uomo che aveva abusato di farmaci dopo essere stato lasciato dalla fidanzata.

La decisione da parte della donna di mettere fine alla loro relazione, era arrivata improvvisamente, a pochi giorni dalle festività natalizie gettando il 50enne nello sconforto al punto di pensare che per lui non ci fosse più un futuro senza di lei. L’uomo non ha saputo reagire e si è imbottito di medicinali prima di mettersi a dormire nella speranza di poter dimenticare tutto, una volta per tutte.

A salvarlo è stata l’ex fidanza preoccupata che lui non l’avesse raggiunta all’appuntamento che si erano dati qualche giorno prima per risolvere alcune questioni che avevano ancora in pieid. I due, rimasti in buoni rapporti, si sentivano quasi quotidianamente. La donna, che aveva ancora le chiavi di casa, si è subito precipitata e lo ha trovato a letto in fin di vita. Immediata la chiamata al 118, i sanitari, arrivati subito sul posto, hanno provveduto a trasferirlo d’urgenza in ospedale dov’è stato sottoposto ad una lavanda gastrica. Il 50enne è stato trattenuto qualche giorno in ospedale per accertamenti prima di essere dimesso e tornare a casa.