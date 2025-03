La prima passeggiata con i bassotti

Domenica sulla spiaggia di velluto arriva la Sausage Walk Italia, la prima passeggiata dei bassotti, che si svolge contemporaneamente in diverse città italiane. Questo evento, patrocinato dal Comune di Senigallia, è un’occasione di svago e socializzazione per tutti gli amanti degli animali, in particolare per i possessori e gli appassionati dei bassotti.

L’appuntamento è fissato per le 10,30, con ritrovo presso la Rocca Roveresca. Alle 11 partirà la passeggiata, che si snoderà attraverso un percorso che toccherà luoghi simbolo della città, come Piazza del Duca, via Marchetti, Corso 2 Giugno, Lungomare Marconi, Rotonda di Senigallia, Porto della Rovere e il Bar Lega Navale Italiana, per arrivare infine all’area della Darsena.

L’adesione all’evento è libera, ma chi desidera partecipare è invitato ad acquistare in anticipo il kit della passeggiata, che include il materiale necessario per il corretto svolgimento dell’iniziativa. Il costo per ogni kit è di 3 euro, che saranno devoluti a favore dell’associazione "Bassotti e Poi Più-Odv", che si occupa della tutela degli animali.

La Sausage Walk Italia non è solo un’occasione per una passeggiata in compagnia, ma anche un’opportunità per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche relative al benessere animale.