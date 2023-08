"La prova generale" tutta da ridere

Torna in scena la compagnia Teatro del Sorriso, che oggi (21.15) nella corte del Castello di Falconara Alta propone il nuovo divertente spettacolo ‘La Prova Generale’ di Aldo Nicolaj, per la regia di Giampiero Piantadosi. Andata in scena per la prima volta a Praga nel 1977, è una tra le più divertenti commedie di Nicolaj, prolifico autore curiosamente rappresentato più all’estero (soprattutto nell’Europa orientale) che in Italia, dove spesso i suoi testi incapparono negli strali della censura per il coraggioso anticonformismo e la critica ironica e graffiante del modo di vivere contemporaneo. Lo spettacolo, serrato e coinvolgente, a metà tra il giallo e la pochade, prende di mira con piglio brioso l’italica arte dell’arrangiarsi e diventa l’occasione per prenderci in giro col necessario distacco. Biglietto 10 euro; info 3335766205 e 3477704868.