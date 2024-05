La qualità e sostenibilità abitano ai Bagni 77

Un altro primato per la spiaggia di velluto, il premio per la ‘Qualità e sostenibilità’ messo in palio da Audit People è stato conquistato da Bagni 77 a Senigallia, primo beach club d’Italia certificato CasaClima, frutto dell’iniziativa e della visione dell’imprenditore Filippo Borioni.

"Un onore e un grande orgoglio per noi, non solo essere inseriti tra i migliori 225 stabilimenti balneari in Italia ma essere premiati anche con un premio per noi importantissimo, quello che riconosce la nostra qualità e l’attenzione all’ambiente – spiega l’imprenditore Filippo Borioni - lavoriamo per farvi stare bene oggi e per far star bene le generazioni future domani".

Novemila chilometri, cinque mari e quindici regioni per i giudici lo stabilimento balneare più sostenibile dove la qualità è al primo posto si trova sul lungomare Dante Alighieri a Senigallia. I lavori per rendere fruibile l’arenile sono partiti i primi di aprile e la stagione è iniziata il 1 maggio, data che da sempre Filippo Borioni sceglie per aprire il suo stabilimento balneare: "Quest’anno sono rimasto piacevolmente colpito, dopo vent’anni, nel trovare un lungomare curato e pulito il 1 maggio – spiega – quando si fissa una data per iniziare la stagione si deve fare in modo che ogni aspetto del lungomare non sia trascurato". E così, nei sedici chilometri di lungomare non brillano solo le cinque Stelle Michelin, ma c’è anche lo stabilimento balneare all’avanguardia in quanto a qualità e sostenibilità. Una visione lungimirante quella dell’imprenditore balneare fanese che nel 2020 ha scelto di rinnovare completamente il suo stabilimento: idea di realizzare una struttura che offrisse al tempo stesso servizi alle persone integrandosi nell’ambiente che lo ospita – spiega – abbiamo scelto di essere uno stabilimento accessibile, abbiamo introdotto una cabina suite, tre volte più grande della media con doccia privata all’interno alimentata da pompe di calore e pannelli fotovoltaici. Il nostro progetto è incentrato sull’eco compatibilità e eco sostenibilità degli stabilimenti balneari". Un riconoscimento importante che va ad allungare la lista delle eccellenze locali, diversificando inoltre la tipologia dei servizi offerti e aumentando la visibilità di quella che si appresta a diventare una delle località più ambite, in quanto a turismo, della riviera adriatica.