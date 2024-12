La rinascita del Ct Ancona: "Tornei Atp come sogno"

Prosegue la rinascita del TC Ancona, lo storico circolo anconetano di Pietralacroce che, durante i suoi anni d’oro, ospitò eventi internazionale come la Federation Cup del 1999 tra Italia e Stati Uniti. Incontro che vide in campo contro le azzurre, le sorelle Venus e Serena Williams insieme a Monica Seles e Mary Joe Fernandez: un pezzo di storia del tennis che in quei giorni si concentrò nello storico circolo tennistico dorico. Il Carlino ha intervistato l’attuale presidente Paolo Mazzarini.

Presidente Mazzarini, che anno è stato questo 2024 e a che punto siamo co la rinascita del TC Ancona?

"Il 2024 ha segnato una tappa fondamentale nel nostro percorso. L’inaugurazione del nuovo ristorante, con la sua vista mozzafiato, rappresenta il simbolo di questa trasformazione. Ma il vero cambiamento è stato organizzativo: abbiamo costruito uno staff tecnico d’eccellenza, con maestri e istruttori che stanno dando nuova linfa alla scuola tennis, ai corsi adulti e al settore agonistico. Una struttura solida che ci permette di guardare al futuro con ottimismo".

Quali sono stati i momenti salienti e più indimenticabili che avete vissuto durante quest’annata?

"Due successi su tutti hanno caratterizzato questo 2024. Il primo è stato coronare un sogno che inseguivamo dal 2020: l’apertura del nuovo ristorante, un progetto ambizioso che oggi è realtà. Il secondo, altrettanto significativo sul piano sportivo, è stata la promozione in serie B1. Un traguardo che assume un valore ancora più speciale perché raggiunto con una squadra composta per il 95% da ragazzi del vivaio. Questo ci dà grande fiducia anche per la prossima stagione, dove puntiamo a essere altrettanto competitivi".

Quali sono i progetti futuri per il TC Ancona?

"Il 2025 sarà un anno di ulteriore trasformazione per il nostro circolo. Completeremo i lavori previsti dal bando con il rifacimento della gradinata del centrale, la ristrutturazione dei locali sottostanti e il rinnovamento totale di clubhouse e spogliatoi. Ci siamo trovati di fronte a sfide impreviste, come il cedimento di alcuni muri di sostegno, che hanno fatto lievitare i costi oltre le previsioni iniziali. Stiamo dialogando con il Comune per un supporto economico, ma la nostra determinazione resta immutata. Il sogno è organizzare una grande inaugurazione a fine 2025, per presentare alla città e ai soci il nuovo volto del TC Ancona. Ma non abbiamo intenzione di fermarci a questo: una volta completati i lavori, puntiamo ad ospitare non solo un torneo Challenger ma anche tornei del circuito Atp e Wta. Un obiettivo ambizioso ma alla nostra portata".

