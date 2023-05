La solidarietà del carcere per le famiglie: verdura al Mercato

Oltre 70 chili tra fave e carciofi per portare verdura di prima scelta alle famiglie in difficoltà. Un modo per i detenuti del carcere di Barcaglione di dare una mano alla comunità con i prodotti dell’orto che vengono coltivati nell’ambito del progetto sociale dell’azienda agricola interna all’istituto di pena. La consegna è avvenuta quando al Mercato Dorico si sono affacciati Antonio Carletti, presidente di Federpensionati Coldiretti Ancona e tutor dell’orto, e Sandro Marozzi, l’agronomo del Barcaglione.Non è la prima volta che i detenuti donano le eccedenze per dare sollievo al prossimo.