Laboratori a cielo aperto: è la Festa della scienza

Fosforo, oggi la 15esima edizione della Festa della Scienza entra nel vivo. Fino a domenica il centro storico e il lungomare si trasformano in un grande laboratorio a cielo aperto. Saranno tanti gli ospiti italiani e stranieri per 4 giorni dedicati all’approfondimento della scienza tra stand, incontri, laboratori, mostre e show scientifici. Tante anche le novità. Come Perplexus, il rompicapo tridimensionale prodotto da Spin Master che permette di esplorare in modo attivo i concetti di geometria, orientamento spaziale e problem solving. Attraverso laboratori didattici, ideati da Spin Master insieme al Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova, i visitatori potranno scoprire i segreti per risolverlo. Tra gli ospiti di spicco ci sono Luca Perri con ‘La Scienza di Harry Potter’ e la coppia Andrea Paris e Alessandro Gnucci con lo spettacolo ‘Scienza e Magia’, attesi al Teatro La Fenice rispettivamente stasera e domenica (ore 21.30). Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, spiegherà come oggi i ‘babbani (termine che nei libri di Harry Potter sta a indicare gli esseri umani che non sono dotati di poteri magici) sostituiamo la magia con l’intelligenza. Sarà un viaggio nel mondo di Hogwarts per capire ‘come ‘abbiamo fatto fino ad oggi a vivere senza magia ma riuscendo ugualmente a fare cose incredibili’.