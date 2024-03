L’allarme Violenze e femminicidi in aumento

Donne sempre più nel mirino. Stalking, maltrattamenti in famiglia e anche femminicidi sono in aumento in tutta la regione. Il dato era già emerso a fine 2023, con un bilancio dal punto di vista del distretto giudiziario delle Marche. Era stato il procuratore generale Roberto Rossi a rivelarlo, con dati alla mano, definendo la cosa "preoccupante". Rossi aveva evidenziato come "la repressione è efficace e tempestiva ma da sola non basta". Per la prima volta è emerso che reati come femminicidio, stalking e procedimenti penali a carico di minori sono in aumento. E lo si vede anche dai processi trattati ogni giorno a Palazzo di Giustizia che vedono le donne come vittime. Rispetto al 2022 i femminicidi, nel 2023, sono passatida 3 a 7, i procedimenti per stalking da 461 a 478. Il circondario di Ancona, il più grande, ha in aumento anche il dato dei maltrattamenti che sono passati da 351 a 379, lo stalking da 107 a 125 e si sono registrati ben 63 procedimenti per violenza sessuale. La Procura dei Minorenni ha aperto 16 procedimenti penali a carico di minori per violenza sessuale, anche di gruppo. Indici di tendenza che non si riesce ad invertire. "La donna è vista come una proprietà – aveva osservato il procuratore – e nemmeno con pene pesanti questa spinta subisce un freno. Va cambiata la mentalità".