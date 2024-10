L’Ancona troverà un Teramo in crescita

Per l’Ancona quello di ieri è stato il primo allenamento al Coppo di Sirolo. Inizialmente sotto un cielo plumbeo, poi sotto la pioggia, la squadra di Gadda, dopo aver ascoltato le parole del mister, ha ripreso la preparazione verso la partita di Teramo cominciando a lavorare sul campo gestito dalla Nuova Sirolese. Manto erboso pressoché in perfette condizioni, ampi spazi dietro la porta per lavoro fuori dal campo e poco più in là, oltre la palestra, anche un terreno di gioco in terra battuta, testato dallo staff tecnico e considerato abbastanza morbido per permettere eventuali allenamenti alternativi al sintetico del Dorico. L’accordo con la Nuova Sirolese si concluderà a fine mese ma potrà essere prorogato, ovviamente se saranno d’accordo entrambe le società, anche dopo aver verificato come il manto erboso in questione reagirà alla presenza dei dorici che ieri sono stati invitati dal proprio staff a usare tutte le cure del caso, da buoni ospiti. Visto che la Nuova Sirolese sarà oggi pomeriggio in campo in Coppa proprio al "Vignoni", i dorici traslocheranno al Del Conero per l’allenamento pomeridiano, per riprendere domani al Coppo. L’accordo, infatti, prevede che i biancorossi possano utilizzare quell’impianto il martedì, il mercoledì e il giovedì, per poi ritrovarsi il venerdì e il sabato sul manto di Passo Varano. Ieri tutti disponibili, fatta eccezione per Ramires, l’esterno che ha avuto nuovamente un problema muscolare e che questa settimana si sottoporrà a esami per verificare l’entità del malanno. Regolarmente con i compagni, invece, Belcastro, che ha saltato la gara con il Sora per una forma febbrile che lo aveva fermato nei giorni precedenti. Entro oggi si saprà se l’Ancona giocherà contro il Teramo allo stadio Bonolis, rientrato nei giorni scorsi in gestione al Comune che lo renderà nuovamente disponibile per il prossimo avversario dell’Ancona, oppure se gli abruzzesi dovranno ancora utilizzare il campo sportivo "Savini" di Notaresco. La squadra guidata da Pomante, dopo il primo successo esterno in rimonta, tra l’altro con identico punteggio dell’Ancona, 4-1, conquistato domenica scorsa a Isernia, ieri ha ripreso gli allenamenti al "Besso" di San Nicolò a Tordino. "La migliore partita disputata finora – l’ha definita il mister del Teramo – in cui abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, controllando la gara e subendo poco, cosa che ci fa capire la qualità che abbiamo". Quello che l’Ancona si troverà di fronte domenica è un Teramo in crescita, quantomeno dal punto di vista dei risultati: dopo il ko nella partita d’esordio a Fossombrone, infatti, ha conquistato due pari contro Roma City e Castelfidardo, poi la vittoria di misura sull’Avezzano e l’exploit d’Isernia. L’Ancona affronterà dunque un avversario che ha fatto il pieno d’autostima, proprio come i biancorossi, e nella trasferta potrà contare sul consueto apporto di pubblico, che si preannuncia numeroso anche in Abruzzo, anche se con meta ancora da definire: Noi Biancorosse e Cuba stanno già organizzando un pullman, ma sicuramente si attiverà anche la Curva Nord, sempre presente anche nelle sfide più lontane.

Giuseppe Poli