Lavori a spiaggia Urbani e stop agli abusivi

La Riviera del Conero si fa bella in vista dell’inizio dell’estate, con un occhio alla sicurezza. Sono iniziati i lavori di ripristino e miglioramento delle opere a tutela delle pareti rocciose situate sopra spiaggia Urbani, a seguito delle frane connesse al maltempo del 18 e 19 settembre. L’importo del progetto è pari a 168mila euro. "Per la prima volta nella storia di Sirolo poi stiamo effettuando anche una profonda manutenzione della parte esterna dei capanni comunali, che saranno tinteggiati col nuovo colore bianco, già comunicato anche ai possessori dei capanni privati – dice il sindaco Filippo Moschella -. Saranno sostituite tutte le docce delle spiagge libere, davanti al Circolo Pesca, ai capanni comunali e a Punta Giacchetta, e riqualificati i bagni comunali. I lavori sono seguiti dagli assessori Luca Ruggeri (Demanio) e Giovanna Morresi (Lavori pubblici)". Spaventano però le ultime mareggiate di maggio che determineranno lo spazio di spiaggia da ritagliare per l’apertura del balneare "da Marco" a San Michele, che l’anno scorso non ha potuto aprire per la stagione. Anche la vicina Numana "si rimette in riga" a livello di sicurezza. Prosegue infatti la lotta all’abusivismo commerciale, al primo posto tra gli obiettivi della polizia municipale in Riviera. L’ordinanza sindacale siglata contro l’abusivismo commerciale parla chiaro, non solo per la spiaggia, il divieto vige anche in presenza di mercatini e si spiega così: "I prolungati stazionamenti con sacchi e borsoni sono causa dì continue frizioni con i residenti nelle zone interessate dal fenomeno, gli operatori commerciali regolari e altre categorie produttive, nonché con la cittadinanza in genere, spesso costretta a subire danni viabilistici diretti, con conseguenti stati di tensione tali da compromettere la sicurezza urbana, è vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni (o in altri analoghi contenitori) su via Litoranea e sulla spiaggia del Comune di Numana. Tale divieto vale anche in occasione delle fiere, mercati e manifestazioni commerciali nel territorio comunale nei luoghi di rispettivo svolgimento". Ci sono diversi motivi che hanno fatto scattare il divieto, tra cui uno enunciato nell’ordinanza: "I venditori abusivi, per coprirsi la fuga in occasione delle numerose operazioni di contrasto all’abusivismo commerciale poste in essere dalla la Polizia locale e le Forze di polizia, utilizzano i predetti sacchi, borsoni (o altri analoghi contenitori) come arieti con cui travolgere gli ignari passanti, cagionando loro frequenti lesioni, spesso anche gravi, con evidente grave pericolo per la sicurezza urbana e per l’incolumità pubblica a cui necessita dare urgente soluzione". L’ordinanza resterà in vigore per tutta l’estate fino al 31 ottobre.

Silvia Santini