Le domeniche di una volta. A Loreto un mercatino di antiquari e artigiani

Il Comune di Loreto è entusiasta di presentare "Le domeniche di una volta", una nuova iniziativa che anima il cuore della città ogni quarta domenica del mese, da maggio a ottobre, lungo la storica via Papa Sisto V. Un mercatino ricco di fascino e memoria dove antiquariato, modernariato e artigianato si incontrano per offrire un’esperienza autentica che ha già "conquistato" gli espositori del settore, visto il tutto esaurito delle adesioni. Si parte oggi. Un evento che nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale, e in particolare dell’Assessorato al Commercio, di riportare la città mariana al centro di questo tipo di manifestazione dopo un lungo periodo di assenza. Gli operatori provengono da tutta la regione portando con sé una vasta gamma di prodotti antichi e usati. L’evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio e il supporto di Promod srl.