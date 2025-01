Le musiche da Oscar di Morricone

Al Teatro delle Muse di Ancona domani sera (ore 21) risuoneranno "Musiche da Oscar". E’ questo il sottotitolo dell’"Omaggio a Ennio Morricone", uno spettacolo-concerto che propone al pubblico un viaggio emozionante e travolgente nell’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Special guest dell’evento è il soprano Susanna Rigacci. Protagonista strumentale del concerto sarà il prestigioso Ensemble Le Muse, che vanta numerosi riconoscimenti internazionali anche grazie a questo importante progetto culturale.

Nel 2015 il gruppo ha avuto l’onore di rappresentare l’eccellenza musicale italiana all’inaugurazione del semestre di presidenza italiana presso l’Unione Europea, con due indimenticabili concerti, ad Ankara e Istanbul. Nel 2017, durante il concerto al Teatro ‘Mohamed V’ di Rabat, in Marocco, ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana. A impreziosire il concerto sarà anche una seconda voce femminile, quella suadente di Angelica Depaoli.

Al pianoforte ci sarà l’ideatore, creatore e direttore dell’Ensemble Le Muse, il Maestro Andrea Albertini, capace di condurre l’ascoltatore tra le pagine più belle e amate della carriera di Morricone, tra aneddoti, curiosità e note storiche legate alle sue musiche indimenticabili. Un salto nel passato, attraverso inedite rielaborazioni dei più famosi brani tratti dai capolavori di Sergio Leone (‘C’era una volta il west’, ‘Il Buono il brutto e il cattivo’, ‘Giù la testa’), passando per le magiche atmosfere di ‘Mission’, ‘Malena’ e ‘Nuovo Cinema Paradiso’, senza dimenticare memorabili canzoni, come ‘Se Telefonando’, portata al successo da Mina, e ‘Here’s to you’ cantata da Joan Baez. Un concerto che garantisce un crescendo di emozioni, tra gioia e nostalgia.

Ennio Morricone non ha bisogno di troppe presentazioni. Basti dire che ha vinto due Oscar, uno alla carriera e uno per ‘The Hateful Eight’ di Quentin Tarantino, senza contare le altre cinque candidature, per ‘I giorni del cielo’, ‘Mission’, ‘The Untouchables - Gli intoccabili’, ‘Bugsy’ e ‘Malèna’. Ma nel palmarès del Maestro spiccano anche tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’Argento, due European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera e un Polar Music Prize. Più di 70 milioni di dischi venduti nel mondo. Le sue opere hanno affascinato intere generazioni, facendo di lui il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tempi.

Questi i prezzi dei biglietti: poltronissime 51,75 euro; poltrone, prima galleria e palchi del primo ordine 46 euro; prima galleria a visibilità ridotta, seconda galleria e palchi del secondo ordine 36,80 euro; seconda galleria a visibilità ridotta, palchi del terzo ordine e terza galleria 31 euro.