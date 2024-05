L’evento glamour della Capitale. Marche, vetrina Piazza di Siena

La squadra vincitrice della Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo del 91esimo concorso ippico internazionale di salto ostacoli di Piazza di Siena, che si terrà a Roma dal 22 al 26 maggio, avrà in premio anche un soggiorno nelle Marche. Un’ulteriore iniziativa della Regione per promuovere il territorio nella rinnovata partnership con la Fise (Federazione italiana sport equestri) per la prestigiosa manifestazione che, con le parole del presidente Fise, Marco Di Paola, sta all’equitazione come Wimbledon al tennis, e porterà il gotha mondiale di settore a Villa Borghese tra arte, design e architettura sostenibile a impatto zero. In questo ambiente, con cavalieri e ospiti del jet set internazionale, le Marche vogliono fare conoscere bellezze e bontà enogastronomiche. Già l’anno scorso, è stato detto alla presentazione ad Ancona dal governatore Francesco Acquaroli, dal presidente Fise Di Paola e dal direttore dell’Atim, Marco Bruschini, le Marche avevano lasciato il segno con prelibatezze e vini, a giudicare anche dal numero di bottiglie stappate, ben 2.772. Anche quest’anno la regione avrà l’occasione di presentare i prodotti d’eccellenza, tra cui i vini, nella cena di gala del 25 maggio, a cui interverrà il ministro Lollobrigida, per un parterre di ospiti di altissimo livello. Alla presentazione ad Ancona erano presenti anche Simone Perillo (segretario generale Fise), Maria Grazia Cecchini (consigliera Fise), Gabriella Moroni, presidentessa del comitato regionale Fise, e Simone Panichi, del comitato organizzatore del concorso ippico Città di Ascoli, che si terrà dal 20 al 22 settembre. Durante l’incontro in Camera di commercio, Acquaroli ha premiato tre giovani amazzoni: Aurora Novelli, Elena Carpano e Valentina Marini. A Piazza di Siena per quattro giorni saranno in mostra le migliori combinazioni di cavalli e cavalieri del circuito, fino a domenica 26 col Rolex Series. Le nazioni partecipanti sono 18 e per l’evento c’è grande copertura mediatica italiana ed estera. Le Marche, ha detto Acquaroli, puntano ad avere grande impatto con i propri prodotti. "Siamo orgogliosi e felici di continuare su questa strada – ha aggiunto –, l’invito è di condividere un evento di grandissima qualità". "Il concorso in Piazza di Siena – ha ricordato Bruschini – c’è da sempre e vive a prescindere da chi va. È amato dai romani e dagli ospiti internazionali". Il direttore di Atim ha raccontato che i vini marchigiani sono stati apprezzati anche da "mister Rolex", che li ha definiti "ottimi". "Chi è andato a Piazza di Siena si è portato le Marche nel cuore – ha spiegato – e ne ha scoperto le eccellenze: per la regione è la grande vetrina".