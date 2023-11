"Liga" tra palco e realtà. Musica e abbracci al Salesi

Altroché serate da ´happy hour´. Liga ha portato Ancona dentro quelle sue ´notti che chi s’accontenta gode´. E il rocker di Correggio, i suoi fan, li ha fatti godere eccome. Un Palaprometeo gremito, per lui, quello del 3 e del 4 novembre. Fan in delirio, che hanno urlato contro il cielo tutta la loro devozione a Luciano Ligabue, 63 anni e una carriera ineguagliabile. A vegliare sulla gente, migliaia di persone, c’erano anche gli uomini e le donne del Comitato di Ancona della Croce Rossa, che il cantante ha ringraziato, stringendo la mano al presidente, Gianni Barca, e ai volontari, con i quali si è fatto immortalare nei camerini. Luciano non ha messo via niente dei suoi ricordi di Ancona. L’ospedale pediatrico Salesi, ad esempio, lo ricordava benissimo. E così, mentre si godeva il Conero con una passeggiata a Sirolo e una a Numana, ha deciso di fare una capatina nei reparti di via Corridoni. Liga è sceso dal van e ha incontrato medici e pazienti dell’oncoematologia pediatrica del Salesi, che lo hanno accolto con applausi, foto e sorrisi. Semplice t-shirt nera e jeans, indossava la mascherina per parlare coi bimbi. Un doppio concerto, il suo, che arriva immediatamente dopo l’uscita, lo scorso settembre, dell’ultimo lavoro discografico, già disco di platino. L’´Indoor Tour 2023 – Dedicato a noi´ ha visto risuonare le più celebri canzoni di Liga: da ´Musica e parole´ a ´Questa è la mia vita´, passando per ´Piccola stella senza cielo´ e ´Balliamo sul mondo´. Si è quindi proseguito con ´Si viene e si va´, ´Riderai´, ´Quella che non sei´, ´Siamo chi siamo´, ´Happy hour´ e tante altre. Non sono mancati, sui canali social del rocker, immagini di Ancona, della Riviera e del monte Conero (postate con la scritta ´Mi godo il soggiorno´). Su Instagram, è spuntato persino un video in cui, proprio dal Palaprometeo di via Cameranense, Luciano ha fatto un bilancio del tour. Tra l’altro, l’Ancona gli ha regalato pure una maglia, la numero 4. Lui è quello di ´una vita da mediano. Liga ha saputo regalare emozioni pure. Quelle che soltanto una voce graffiante come la sua può dedicare a noi in certe notti.

Nicolò Moricci