Loreto, ha fretta di nascere e viene alla luce in casa

Loreto, 7 dicembre 2023 – Poco dopo le 3 di stanotte una coppia 30enne residente a Loreto, straniera, ha chiesto l'intervento del personale sanitario. La mamma stava per dar luce alla sua bimba. Sul posto è subito arrivata l'ambulanza della Potes 118 partita dalla postazione dell'ospedale lauretano, con a bordo l'autista soccorritore, l'infermiere e il medico. Il personale sanitario si è però reso conto che non c'era tempo per raggiungere il Salesi e che il parto sarebbe avvenuto di lì a poco. Sono state effettuate tutte le manovre e operazioni necessarie e la piccola è nata poco dopo.

La nascita è avvenuta in anticipo rispetto ai tempi. In buone condizioni di salute, la bambina e la mamma sono state successivamente accompagnate al Salesi di Ancona, seguite in auto dal papà. La sorellina potrà presto essere salutata dai tre fratelli già impazienti di conoscerla. Erano in casa al momento del parto.