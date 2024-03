L’ufficio postale diventa "Casa dei servizi digitali". Terminati i lavori Lavori di ristrutturazione completati per la sede di via Maria Montessori 37 a Chiaravalle, trasformata in "Polis-Casa dei servizi digitali" per offrire servizi pubblici e promuovere lo sviluppo locale. Ufficio postale aperto dal lunedì al sabato.