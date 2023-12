Malore mentre fa shopping: portata in ambulanza all’ospedale Una signora di mezza età è stata colta da un malore mentre faceva shopping in un negozio di Corso Garibaldi. È stata soccorsa da alcuni avventori e dall'addetto alla sicurezza. Trasportata al pronto soccorso, non sarebbe in gravi condizioni. Ancora da chiarire le cause del mancamento.