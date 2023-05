"Meglio di così non si poteva fare Rappresentavamo la vera novità"

Se è vero che Falconara Libertas non eleggerà un proprio rappresentante in Consiglio, lo è altrettanto che la lista guidata dal candidato sindaco Anna Grasso ha ottenuto un risultato tutt’altro che scontato alla prima partecipazione ufficiale alle elezioni comunali: un 4,82%, frutto di 547 voti, che ha lasciato molto soddisfatta la commissaria di Polizia locale in servizio a Jesi. "È proprio così – analizza Grasso -. Non potevamo prevederlo, ma questo non fa altro che dare valore al percorso intrapreso e al lavoro per dare voce alle istanze di giustizia sociale che sosteniamo. Se siamo rammaricati per la mancata elezione di un consigliere? No, affatto. Abbiamo partecipato perché crediamo nelle nostre idee e, di certo, rappresentavamo la novità. Non possiamo che ringraziare di cuore quanti ci hanno sostenuto e dir loro che l’avventura è appena cominciata". Ed è cominciata, si diceva, anche con numeri lusinghieri. Falconara Libertas, una sola lista civica a competere contro coalizioni più strutturate (quattro liste a testa per Signorini e Banzi, tre per Baldassini, ndr), con quel 4,82% ha staccato nettamente anche partiti come il M5s, fermo al 3,40%, o i Riformisti, che hanno raggiunto poco meno del 3% (2,94). "Un’ottima partenza – aggiunge Grasso -. Andare da soli non è stato penalizzante, bensì ci ha consentito di far sentire più forte la nostra proposta. Anche se non saremo in Consiglio, ora vigileremo affinché la neo eletta sindaco Stefania Signorini, alla quale auguriamo buon lavoro, possa concretizzare il programma promesso in campagna elettorale, nell’interesse e a tutela dei cittadini".