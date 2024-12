Minaccia la vicina con una pistola: denunciata

Una donna minaccia una vicina di casa con una pistola, poi rivelatasi una scacciacani (a salve): denunciata dalla Polizia di Stato. L’intervento degli agenti è scattato verso le 22 di venerdì in un condominio di via Vallemiano. Era stata segnalata un’accesa lite tra due condomine. Giunti sul posto ai poliziotti è stato riferito che le due donne stavano animatamente litigando ed erano passate alle vie di fatto accapigliandosi: una delle due, 35enne di origine romena, aveva minacciato l’altra, 50enne italiana, impugnando una pistola. Dalle testimonianze dei presenti è emerso che la 50enne lamentava forti urla provenienti dall’appartamento dell’altra, che la infastidivano. Le due si erano affrontate verbalmente per poi passare alle vie di fatto: altri condomini avevano tentato invano di dividerle; poi la donna romena era rientrata in casa e, brandendo la pistola scacciacani, aveva minacciato la vicina. I poliziotti hanno sequestrato l’arma che, dagli accertamenti successivi, è risultata una pistola a salve. Le due donne sono curate e la 35enne denunciata per minacce aggravate dall’uso dell’arma.