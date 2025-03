Muore a 13 anni dopo una lunga lotta: addio Christian

E’ stato forte, coraggioso, fino all’ultimo dei suoi giorni. Domenica sera è scomparso Christian Cola. Aveva 13 anni e viveva a Cerreto d’Esi. Ha affrontato anni di sofferenza dopo la diagnosi di una malattia incurabile che l’ha spezzato troppo presto. L’amore dei suoi cari gli ha dato forza. Mamma, papà, la sorella, i nonni, hanno lottato con lui ma era il 13enne che dava forza a loro. "E’ salito in cielo il nostro super campione", scrivono sul manifesto funebre che tappezza la città, di colore rigorosamente azzurro. Christian ha esalato l’ultimo respiro all’ospedale di Fabriano.

Commovente il messaggio del sindaco David Grillini, arrivato anche sui social ieri: "Questa mattina la nostra comunità si è scoperta attonita e fortemente toccata dalla scomparsa di un nostro giovane concittadino. La morte è sempre difficile da accettare, diventa inimmaginabile quando si tratta di una giovane vita. Nel profondo rispetto del dolore, esprimiamo lo sgomento collettivo e la vicinanza di tutta la comunità cerretese alla famiglia del piccolo Christian".

Forte e compatto l’abbraccio collettivo non solo di Cerreto ma anche delle comunità limitrofe dove la famiglia è conosciuta e stimata. Centinaia i messaggi ricevuti in queste ore, segnale di vicinanza: "Christian sarà sempre il nostro aiuto dal cielo. Come ci ha insegnato ad amare sulla terra, così lo farà dal cielo. Lo ameremo sempre", dice un’amica. "Il vostro caro campione, alzerà la sua Champions, veglierà su di voi e racconterà a Dio di tutto l’amore che gli avete dato e ve lo ricambierà, perché nulla di tutto ciò può essere perduto", dice una famiglia cara ai Cola.

Il suo infatti è stato un grande esempio di tenacia anche di fronte alle notizie più brutte e sconcertanti, di insegnamento che, nonostante tutto, la vita è bella e vale la pena di essere vissuta nella sua interezza. Tante anche le partecipazioni di cordoglio da parte delle aziende legate alla professione dei genitori, della società pallavolistica dove si allena la sorella, solo per citarne alcune. La camera ardente è aperta da ieri alla Casa del commiato Pittori di Cerreto d’Esi. In tanti hanno raggiunto i familiari che dare conforto in quella sede e per dare l’estremo saluto alla salma del giovanissimo. Oggi è il giorno del lutto. I funerali si svolgono oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa Collegiata. Poi il corteo si muoverà per la sepoltura all’interno del cimitero comunale.