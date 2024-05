"Non chiudete il Poliambulatorio". Raccolta di firme e assemblea

No alla chiusura del presidio sanitario di Collemarino-Palombina, sì a una reale sanità del territorio. Due quartieri si mobilitano per difendere il poliambulatorio di via Ricci, punto di riferimento per servizi sanitari offerti alla cittadinanza, e parte una petizione che ha già superato le 500 firme. Non ci stanno i residenti al rischio di perdere un servizio radicato da anni a Collemarino e molto utile alla popolazione. La possibile chiusura del presidio infatti non sembra così campata in aria perché gli attuali locali che ospitano il poliambulatorio hanno avuto un rinnovo di affitto per un solo anno. Dopo che fine farà? Perché non rinnovare per un periodo più lungo? Per fare il punto della situazione è stata proposta anche una assemblea pubblica che si terrà il 30 maggio nei locali dell’Auser di Collemarino in via Volta. Interverranno Luigi Fiordelmondo, medico di medicina generale in quiescenza, la dottoressa Patrizia Talevi fisioterapista e l’avvocato Mariella Grippo. L’appuntamento è per le 18 e si parlerà della difesa dei servizi sociosanitari del territorio. A promuove l’assemblea è stato un comitato spontaneo di cittadini che si è formato per difendere la chiusura del poliambulatorio. Da loro è partita la raccolta firme con i moduli che si trovano in varie attività commerciali del quartiere. Già a gennaio era stata paventata la chiusura del poliambulatorio, per la questione affitto, poi il Comune di Ancona aveva assicurato che il quartiere non avrebbe perso il presidio sanitario. Il rischio ora è ritornato e per non avere brutte sorprese i cittadini si stanno mobilitando. Le firme raccolte verranno consegnate al sindaco Daniele Silvetti e al dg dell’Ast di Ancona Stroppa. Il poliambulatorio di Collemarino ha erogato molteplici servizi, è sede di medici di base, fisioterapisti, centro prelievi e nell’ultimo decennio ha visto diminuire le prestazioni.

ma. ver.