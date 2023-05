Numana, arrestata la banda pendolare dei furti di auto

Numana, 18 maggio 2023 – Sono stati i Carabinieri della Stazione di Numana a portare a termine a Cerignola (in provincia di Foggia) l’operazione “Uscita 762”, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ancona, nei confronti di cinque persone indagate per concorso in furto continuato e aggravato. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona e giunta a conclusione dopo sette mesi di indagini, ha consentito di individuare il gruppo, di origine pugliese, dedito principalmente all’attività predatoria nelle Regioni Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Puglia. In particolare, è stato delineato un compendio indiziario secondo cui gli indagati erano dediti stabilmente alla commissione di delitti contro il patrimonio, furti di auto lasciate in sosta sulla pubblica via, con incursioni predatorie muovendosi in gruppi vari, formati da due a quattro soggetti, a bordo di una sola auto. 38 i furti contestati, il primo a Numana nell’estate 2021.