Oca abbandonata e salvata dall’Oipa nel laghetto del Q2

Un’oca nel laghetto del parco al Q2, quartiere alla periferia della città. La sua insolita presenza è stata notata dai residenti della zona, nei giorni scorsi, che si sono attivati segnalandola all’Oipa. Il volatile infatti non apparteneva a nessuno stormo in transito e probabilmente era stato abbandonato da qualcuno nel tentativo di disfarsene. I volontari dell’Oipa Ancona, con l’aiuto dei carabinieri forestali, sono riusciti a recuperare l’oca alla quale è stato dato anche un bel nome, Fortunata, di nome e di fatto. L’animale stava bene, non presentava ferite, e i residenti si erano abituati a vederla starnazzare nel laghetto, compiaciuta ma comunque in pericolo perché possibile preda di animali selvatici.

L’oca è stata nel laghetto per quattro giorni, senza potersi nutrire adeguatamente e senza un riparo adatto dalle intemperie. Una volta recuperata si è attivata una ricerca per capire a chi affidarla, un luogo dove poteva vivere libera ma protetta, senza il rischio che finisse cucinata in qualche pietanza o sugo d’oca. Fortunata è stata adottata dalla Fattoria Coppetella, una fattoria didattica piena di animali che funge anche da casa rifugio per gli stessi e da casa vacanze, immersa nella natura, nella campagna di Jesi. L’abbandono di animali, anche da cortile, è ricorrente come l’abbandono di animali d’affezione ma è un reato. Lo ricorda l’Oipa stessa che sulla propria pagina Facebook ha dato notizia dell’oca salvata. "E’ importante promuovere la conoscenza dei reati – scrive l’associazione – legati al maltrattamento e all’abbandono degli animali e incentivare le segnalazioni in caso si assista o si venga a conoscenza di ciò".

ma. ver.