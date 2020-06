Il segretario federale della Lega Matteo Salvini è nelle Marche oggi per un tour lungo tutta la giornata. Alle 10 fa tappa a Osimo nella sede della Lega del filo d’oro, per vedere da vicino l’operatività di una delle eccellenze del sostegno alla disabilità in Italia, unico punto di riferimento per le famiglie di bambini e adulti sordociechi e con pluridisabilità sensoriali. "Sono orgoglioso di essere nelle Marche per incontrare associazioni benefiche, imprenditori e famiglie. Sarò felice di ascoltare e di portare proposte. Mentre il governo regala ritardi e burocrazia", ha detto. Poi raggiungerà Montegranaro, Lido di Fermo e Porto San Giorgio.

Intanto, in casa Pd il segretario regionale Gostoli, i segretari provinciali e il coordinatore della segreteria regionale lanciano un appello all’unità e alla responsabilità in vista delle elezioni regionali intorno alla candidatura a presidente di Maurizio Mangialardi, sindaco di Senigallia e presidente Anci Marche. "Riprende il dialogo con gli alleati, partendo da quella candidatura di qualità che può unire il centrosinistra, allargare il campo al civismo del fare e aprire una nuova fase. Invitiamo tutti alla responsabilità: basta polemiche pubbliche che danneggiano l’immagine del Pd".