Operaio cade dall’impalcatura: ferito a Torrette

Un operaio romeno di 53 anni è caduto ieri mattina da un’impalcatura durante alcuni lavori di ristrutturazione di un edificio a Collemarino. L’uomo ha perso l’equilibrio per cause ancora da chiarire ed è precipitato per due metri d’altezza. Subito soccorso dai colleghi, è stato affidato alle cure dei sanitari della Croce Gialla di Falconara, intervenuta sul posto unitamente a una volante della polizia che ha raccolto le testimonianze delle persone presenti al momento dell’infortunio sul lavoro. Le condizioni del 53enne non sono gravi. L’uomo è stato portato in codice rosso al vicino ospedale di Torrette, ma per fortuna non avrebbe riportato lesioni che possano in qualche modo minacciarne il suo stato di salute in maniera definitivo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli uomini dell’ispettorato del lavoro e la polizia scientifica. Da valutare le condizioni in cui l’operaio stava lavorando ieri mattina e se c’erano le le misure di sicurezza necessarie. Sempre ieri mattina, attorno alle 8.30, una donna di 51 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada davanti al palazzo del Consiglio regionale di piazza Cavour. La vittima dell’investimento è stata soccorsa da personale della Croce Gialla di Ancona che ha portato la persona ferita a Torrette con un codice di media gravità. Nell’impatto con la vettura avrebbe riportato lesioni, ma per fortuna non così gravi da costringerla al ricovero in ospedale.