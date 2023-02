Osimo, donata la prima panchina "inclusiva"

La panchina

Osimo, 6 febbraio 2023 - Il Lions Club di Osimo ha donato una panchina inclusiva per diversamente abili alla città. «Cosa ci si fa con uno spazio vuoto, che separa qualcosa? Lo si riempie! E se quello spazio vuoto diventa un modo per includere qualcuno che prima invece veniva lasciato in disparte allora tanto meglio», dicono dall’associazione.

A Osimo è nata così la prima panchina per persone con disabilità, all’insegna dell’inclusione, dove ai lati ci sono le classiche sedute e al centro uno vuoto pronto ad essere riempito con la sedia rotelle. La cerimonia di consegna è avvenuta in piazza Boccolino alla presenza del sindaco di Osimo Simone Pugnaloni e dell'assessore all'Ambiente Michela Glorio.

Ecco le parole del presidente del Lions Club Osimo Sirena Rosciani a fine cerimonia: «Sono particolarmente orgogliosa di aver concretizzato questo progetto insieme alla mia squadra perché è frutto di impegno e dedizione. Abbiamo lavorato tanto per questo importante obiettivo che ci ricorda il rispetto della diversità. Quest'ultima rappresenta infatti un punto di forza che va compresa e valorizzata, assicurando a tutte le persone la stessa dignità. I Lions Club desiderano prendersi cura di tutti i cittadini per cercare di accoglierli partendo da un gesto semplice come potersi accomodare in un luogo piacevole, senza barriere di sorta. Auguro perciò a tutti coloro che hanno disabilità ed ai loro familiari di approfittare di questa bella novità di piazza Boccolino».