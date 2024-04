Osimo Stazione, 29 appartamenti di edilizia popolare nell’ex scuola

"Dopo quasi venti anni di attesa potranno partire i lavori di costruzione degli appartamenti e daremo agli abitanti di Osimo Stazione una forte opportunità di riscatto", ha detto ieri il presidente del Consiglio regionale Dino Latini, in sopralluogo in zona, anche a nome delle Liste Civiche da anni impegnate sulla riqualificazione dell’ex scuola elementare di Osimo Stazione. Il progetto, finanziato da Erap con un contributo pari a cinque milioni e 600mila euro complessivi, prevede la costruzione all’interno dell’area di un nuovo complesso residenziale di edilizia popolare convenzionata di alta fascia. A conclusione dei lavori, il complesso potrà contare su 29 appartamenti, destinati a coppie, giovani e lavoratori. Il fallimento dell’azienda costruttrice, a causa della crisi edilizia intercorsa nel 2008, aveva messo una pesante ipoteca sul proseguimento dell’opera, lasciando di fatto un cantiere aperto nel cuore della frazione osimana. Il finanziamento di Erap è stato approvato con delibera di giunta e si è finalmente sbloccata una situazione che ha condotto l’area di via Garibaldi per anni in una situazione di degrado. "Ora vogliamo ridare dignità ad un quartiere a lungo trascurato dall’amministrazione e dargli una seconda possibilità", spiega Latini, che con le Liste Civiche, aveva iniziato, l’abbattimento della scuola e la riqualificazione dell’area. "Con il Piano di Investimenti di Erap nella provincia di Ancona, approvato nel marzo 2022, abbiamo trovato le coperture necessarie al proseguimento dell’opera e una nuova azienda che porterà avanti i lavori", spiega Stefano Gatto, consigliere amministrativo di Erap Marche.