Ostra, stasera in piazza dei Martiri concerto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile ‘Matteo Goffriller’

La stagione ‘Senigallia Concerti’ si è chiusa ufficialmente a fine aprile, ma prima dell’estate propone un appuntamento in musica ad Ostra. Stasera (ore 21) in piazza dei Martiri si esibirà L’Orchestra Sinfonca Giovanile ‘Matteo Goffriller’, diretta dal maestro Stephen Alexander Lloyd. Il concerto apre il calendario estivo dell’Associazione Culturale Lemuse ed è frutto della collaborazione con la Banda Musicale Città di Ostra ‘Bartoletti’ e il Comune. Durante la serata verranno eseguiti alcuni tra i grandi capolavori di musica classica e moderna di Ludwig van Beethoven, Carl Maria von Weber, Aram Khachaturian, Dmitri Shostakovich, Edward Elgar, Leroy Anderson e Astor Piazzolla. Considerata come una delle realtà più dinamiche per panorama italiano, la ‘Matteo Goffriller’, composta da 65 musicisti, e` stata accolta con grandi consensi a livello nazionale e internazionale. Info e prenotazioni: 3385279523 e lemusefestival@gmail.com. Prevendita: Fototecnica Ubaldi (07168079).