Palazzetto dello sport: ecco le nuove sedute

Al Palazzetto dello Sport di via Capanna sono terminati i lavori per la sostituzione delle sedute sulla tribuna.

Dopo quasi trent’anni, sono state rimosse le malandate sedute arancioni, sono stati sistemati e tinteggiati i gradoni, sono state installate 925 sedute nuove singole ribaltabili, modello ‘charlie’ con struttura portante in tubo di acciaio ad alta resistenza. Le sedute, sono state collocate a file orizzontali alternate con i colori rosso e blu, i colori della Città, come già avvenuto allo Stadio comunale Bianchelli. L’impatto scenico del Palazzetto ha una nuova veste che lo rende ancora più affascinante dopo che nei mesi scorsi l’Amministrazione Olivetti ha effettuato interventi volti ad aumentare la sicurezza dell’impianto di via Capanna.

"Un ringraziamento va agli uffici lavori pubblici e sport del Comune ed alle Società sportive fruitrici del Palazzetto per la disponibilità e collaborazione fornite durante i lavori. Dopo la realizzazione di questo intervento altri lavori sono in cantiere ed altri ancora in progettazione negli impianti sportivi cittadini a dimostrazione che per l’Amministrazione Olivetti è fondamentale investire sull’impiantistica comunale sportiva".