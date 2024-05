Parata di stelle paralimpiche. Imprese indimenticabili

Parata di stelle paralimpiche nella cerimonia che s’è svolta ieri pomeriggio nella sala convegni della Figc di Ancona, dove il Cip, Comitato italiano paralimpico delle Marche, ha premiato chi si è distinto nel corso dell’anno. Nel corso della cerimonia il vicesindaco Giovanni Zinni ha annunciato che a metà settembre Ancona ospiterà una doppia festa dello sport in pieno centro. Presenti anche l’assessore regionale allo sport Chiara Biondi e il presidente Coni Marche Fabio Luna. "Il numero di persone premiate testimonia la crescita esponenziale del mondo sportivo paralimpico – ha detto il presidente Cip Marche, Luca Savoiardi – e questo è merito non solo di noi dirigenti, ma soprattutto di chi opera sul campo quotidianamente per permettere a tutti di accedere allo sport". Hanno ricevuto le onorificenze: Daniel Gerini, secondo classificato ai Virtus Global Games 2023 di Vichy nel lancio del disco (28,85 metri) e nel getto del peso (33,18 metri); Assunta Legnante, oro nel getto del peso, bronzo nel lancio del disco ai campionati mondiali di atletica paralimpica a Parigi 2023; Dieng Ndiaga, primo classificato ai Virtus Global Games 2023 di Vichy, 1500 metri / 800 metri/ staffetta 4x400 metri; Luca Mancioli, secondo classificato ai Virtus Global Games 2023 di Vichy, staffetta 4x100; Giorgio Farroni, ciclista vincitore nella gara a cronometro European Para-Cycling 2023 di Rotterdam; Gaetano Schimmenti, primo ai Virtus Global Games 2023 di Vichy nella staffetta 4x400 metri; Luigi Casadei, nel lancio del giavellotto, primo ai Virtus Global Games 2023 di Vichy; Maria Chiara Cera, nuotatrice prima nella staffetta 4x100 misti, prima nella staffetta 4x200 stile libero e seconda nella 4x100 stile libero a Buenos Aires, ai campionati del mondo sordi 2023; Michele Massa, argento a squadre con il fioretto, campionato del mondo Terni 2023; la Santo Stefano Sport, campione europeo di basket in carrozzina all’EuroCup 1 2023. Consegnate anche le onorificenze al merito sportivo del Cip nazionale a Carlo Millevolte, Stefano Occhialini, Marco Scorpecci, Lorenzo Cecconi, Zinab El Harti, Michele Massa, Accademia Scherma di Fermo, So Sport di Urbino e Liberi nel Vento di Porto San Giorgio.