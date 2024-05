Parco Zoo e Poste Italiane con gli animali dei cartoni e un annullo filatelico speciale

Fianco a fianco, negli stand di piazza Mazzini, per due altre grandi novità targate Falcomics 2024. E, in particolare, quelle legate alla presenza del Parco Zoo Falconara e delle Poste Italiane. Il giardino zoologico marchigiano proporrà, fino a domani, delle attività legate al mondo degli animali. Da un lato gli animali reali, con iniziative per i cosplayers nella struttura di Barcaglione. Dall’altro anche gli animali dei cartoni, quelli fantastici, che saranno oggetto di quiz e giochi divertenti per grandi e bambini: ai vincitori sarà riservata una scontistica dedicata per l’accesso al Parco. Per quanto concerne le Poste, in occasione del Falcomics è stato creato uno speciale annullo filatelico, dedicato proprio alla kermesse falconarese. Si tratta di un ennesimo riconoscimento, nell’ambito della collaborazione con Poste Italiane Filatelia.