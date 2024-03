Una caccia alle uova originale per scoprire che cosa mangiano gli animali ospiti del Parco Zoo. Sarà una Pasqua all’insegna del divertimento, quella organizzata dal giardino zoologico marchigiano, pronto ad accogliere i visitatori con tanti giochi e attività dedicati a tutta la famiglia. Domenica è in programma il primo grande evento della stagione. Per partecipare alla caccia alle uova non serve la prenotazione, basta recarsi all’Aia del Contadino qualche minuto prima delle 16. Genitori e figli saranno divisi in quattro squadre e ognuna dovrà trovare in poco tempo le uova di cartone del colore assegnato al proprio gruppo. Saranno nascoste tra piante, fiori e in altri posti curiosi di una determinata area del Parco. In ognuna saranno scritti ingredienti o indizi per preparare il cibo di alcune specie animali. Tornati al punto di partenza, i partecipanti troveranno quattro tavoli e saranno proprio loro a preparare il pasto per gli ospiti dello zoo in base alle indicazioni riportate sulle uova di cartone. Una volta pronto sarà consegnato agli esemplari protagonisti del gioco. Inoltre, per i bimbi più piccoli ci sarà un originale laboratorio con i semi per decorare il coniglietto pasquale.