"Passeggiate musicali tra le chiese", alla concattedrale il violino di Borin

Stasera alle 21 la concattedrale di Osimo ospita il quarto evento della stagione "Passeggiate musicali tra le chiese del centro". La giovanissima violinista Felicia Borin eseguirà un programma con musiche di Bach e Mendelssohn accompagnata al pianoforte dal padre Davide Borin. Una stagione esclusiva e nuova quest’anno già nel pieno che non solo vuole festeggiare la riapertura della chiesa del Sacramento (dove si tengono diversi concerti) ma anche dare spazio a giovani talenti e ai grandi maestri oltre a far risuonare gli organi del centro storico di Osimo. Tutti gli appuntamenti sono in programma alle 21.

I primi, molto suggestivi, hanno già avuto grande successo di pubblico. Il prossimo, domenica 29, si terrà proprio nella chiesa del Sacramento, un concerto per clavicembalo eseguito da Andrea Stacchietti, direttore artistico della stagione assieme a Daniela Nuzzoli. Poi domenica 6 ottobre in calendario figura il concerto d’organo eseguito da Marco Agostinelli all’interno della basilica di San Giuseppe da Copertino. Domenica 13 ottobre si tornerà nella concattedrale per il concerto di liederistica eseguito dai soprani Arianna Giancola e Eleonora De Berardinis Drudi, domenica 20 primo concerto d’inaugurazione dell’organo Nacchini eseguito da Riccardo Lorenzetti all’interno della chiesa del Sacramento e chiude la rassegna nella stessa location domenica 27 il secondo concerto d’inaugurazione dell’organo Nacchini eseguito da l’ensemble "La Marca Felice" e l’organista Riccardo Lorenzetti. La chiesa del Sacramento ha riaperto a inizio mese, prima delle feste patronali,chiusa da più di un anno ormai per lavori di risanamento conservativo, con annesso restauro dell’organo settecentesco del Nacchini appunto. Un piccolo gioiello che si trova proprio di fronte al municipio, tanto caro agli osimani che adesso possono vederlo tornare a splendere, tornato ai fasti di un tempo.