Piange anche la Samb. Terzo successo di fila

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Semprini, Chiatante (45’ st De Luca), Cantarini, Evangelisti, Bouah (26’ st Orsini), Tataranni (26’ st Cardinali), Lulli (45’ st Fabrizi), Tourè, D’Eramo (33’ st Collini), Moretti, Fabbrini. All.Paladini

VIGOR (4-3-3): Campani, Alessandroni, Pjetri, Rotondo, Fernandez, Gonzalez, Idaro, Di Sabatino (21’ st Gasparroni), Serio (16’ st Stecconi), Ferrara (33’ st Subissati), D’Errico. All.Clementi

ARBITRO: Francesco Scaratidi di Termoli

RETI: 24’ st Idaro (V), 33’ st Ferrara (V), 36’ st Moretti (S).

NOTE: spett. 500 circa (una cinquantina da Senigallia). Ammoniti: Di Sabatino (V), Rotondo (V), espulso Alessandroni (V)

La Vigor non si ferma più: la squadra di Clementi batte al "Riviera" la Samb ed inanella il terzo risultato utile consecutivo.

Se il motto "Vincere aiuta a vincere" ha un fondo di verità, il tecnico può dormire sonni tranquilli; sono 3 le vittorie di fila, proprio come i gol di Ferrara in altrettante partite: la Vigor è tornata a correre.

Come previsto entrambi i tecnici attingono massicciamente dalle panchine: tra le fila vigorine non c’è Diop, uno dei grandi attesi, a causa di un colpo alla gamba rimediato martedì in rifinitura. Neppure Beu è al meglio, quindi sugli esterni mister Clementi propone Fernandez ed Alessandroni. Le altre novità tattiche rispettano le attese della vigilia: Di Sabatino, Idaro, D’Errico…Tutti motivati a dare una svolta alla propria stagione. Buoni propositi, eppure l’avvio di gara è tutto di marca locale: il primo brivido a Campani lo procura Moretti che spizza verso la porta un pallone ben calibrato da D’Eramo sugli sviluppi di un corner, ma il portiere vigorino è attento. Ci provano Lulli, Fabbrini, Tourè, ancora Fabbrini, tuttavia il primo tempo si chiude a reti bianche. La "giovane" Vigor torna in campo nella ripresa con più convinzione ed a metà frazione la gara si accende.

Ferrara crossa, Idaro si avventa sul secondo palo e beffa Semprini. Non trascorrono neppure 10 minuti e la Vigor raddoppia con un destro di Ferrara che sfrutta come meglio non potrebbe la verticalizzazione di Idaro. La Samb non ci sta e si fa sotto con Moretti che in un amen accorcia le distanze grazie ad una pregevole conclusione in scivolata.

Non è finita, la Vigor potrebbe addirittura calare il tris dagli 11 metri se non fosse per la prodigiosa parata di Semprini su D’Errico. Poco male, Clementi si gode i progressi, i tifosi il passaggio del turno.

Nicolò Scocchera