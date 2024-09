Pittura, scultura e installazioni multimediali. Viaggio nell’arte contemporanea cinese: "Un ponte tra Oriente e Occidente"

Uno sguardo sulla vivace scena artistica della Cina moderna, attraverso le opere di alcune delle sue più rilevanti personalità. E’ quanto propone la mostra "Presente Cinese: espressioni nell’arte contemporanea", che sarà inaugurata venerdì (ore 18.30) a Palazzo Cresci Antiqui di Ancona, in via della Loggia 5. La collettiva, che resterà aperta fino al 22 novembre, è curata da Maurizio Fava, titolare della galleria Feu!Lab, e rappresenta un viaggio nell’arte contemporanea cinese attraverso le opere di Xu De Qi, Zheng Yi, Zhang Hong Mei, Luo Zhi Yi e Song Yongping. Questi artisti, ciascuno con uno stile unico, esplorano le complesse dinamiche sociali e culturali della Cina in rapida evoluzione, affrontando tematiche che vanno dalla globalizzazione al dialogo tra tradizione e modernità. La mostra è realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune e il supporto di partner come l’Università di Macerata, la Poliarte di Ancona, l’Istituto Confucio di Macerata e la Cantina Pietro 17 di Staffolo, che fornirà vini biologici per il vernissage.

L’esposizione è frutto della collaborazione tra Feu!Lab e Creative Project, lo studio che ha curato la comunicazione visiva dell’evento, la Made in Art Gallery di Milano e Azimut Capital Management, che ha messo a disposizione i prestigiosi spazi di Palazzo Cresci Antiqui. Grazie a questa sinergia, ‘Presente Cinese’ propone un’immersione profonda nell’arte contemporanea, in cui pittura, scultura e installazioni multimediali offrono nuove chiavi di lettura della Cina di oggi. Le opere di artisti come Xu De Qi, con le sue visioni pop e giocose della Cina contemporanea, o le provocatorie installazioni di Song Yongping, che riflettono sulle dinamiche del denaro e del potere, invitano il pubblico a una riflessione su una cultura millenaria che si esprime attraverso linguaggi artistici moderni e innovativi. ‘Presente Cinese’ è un evento unico che crea un ponte culturale tra Oriente e Occidente, offrendo ai visitatori italiani l’opportunità di esplorare una Cina che sta ridefinendo la propria identità artistica e culturale su scala globale.