Polo scolastico in centro: via ai lavori

Al via i lavori per realizzare il nuovo polo scolastico di Falconara Centro, che si svilupperà tra le vie della Repubblica, Colombo, Leopardi e Mameli. La cittadella accoglierà le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ospitando in un unico edificio i giovani di Peter Pan, Leopardi e Giulio Cesare. Il cantiere è stato consegnato alla Corbo Group per un investimento complessivo di 9,65 milioni di euro, finanziati per 4,5 milioni da fondi Pnrr e dal Gse. Proprio in questi giorni gli operai si sono messi al lavoro nel cantiere, visitato dal sindaco Stefania Signorini. Nei prossimi giorni l’attività imporrà limitazioni alla circolazione in via della Repubblica. Per illustrare il progetto e le modifiche viarie l’amministrazione ha indetto un’assemblea per lunedì 29 aprile alle 18 al Centro Pergoli. Il progetto prevede la demolizione di Giulio Cesare e Leopardi, eccetto la facciata storica di quest’ultima, e al loro posto la realizzazione di tre corpi di fabbrica che si svilupperanno tra via della Repubblica e la sottostante via Leopardi, suddivisi su quattro livelli collegati tra loro da scivoli, scale e ascensori. Ogni plesso avrà un ingresso indipendente.