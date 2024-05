Polverigi al voto, ecco Carnevali:: "Vorrei completare il mio lavoro"

Daniele Carnevali si ricandida a sindaco tentando il terzo mandato con la sua civica "Polverigi domani". "Mi ricandido perché vorremmo completare il lavoro iniziato 10 anni fa, consapevole che il ruolo di sindaco è uno dei più belli al mondo ma anche uno dei più impegnativi e pieni di responsabilità. Sindaci insomma non ci si inventa. Lo farò con una nuova squadra e con nuove idee", dice. Mano al programma: "Dopo aver realizzato negli anni scorsi un programma che era incentrato sulle opere pubbliche, ora abbiamo dato vita ad un programma che agirà prevalentemente sui progetti, per rendere Polverigi più sostenibile, innovativo, attrattivo, accogliente e sicuro. Il punto qualificante del nostro programma è uno, l’attivazione del welfare aziendale territoriale, che è uno strumento contrattuale che prevede la concessione di agevolazioni economiche, fiscali e contributive a favore dei dipendenti pubblichi e privati, di benefit che aumentano le capacità di spesa dei cittadini che noi appunto vorremmo far diventare territoriale, ossia coinvolgendo nel progetto le attività commerciali locali in modo che una parte di questi benefit possano essere spesi e rimanere nel territorio". Carnevali vuole continuare a guardare al futuro: "Polverigi pur in uno scenario di crisi demografica ha mantenuto gli stessi abitanti di 5 anni fa e le statistiche del Sole24Ore sulle città più ricche, ci collocano nella top 10 regionale. In più registriamo anche un’equa distribuzione di questa ricchezza perché i redditi inferiori a diecimila euro sono meno del 20 per cento, addirittura meglio delle regioni più ricche d’Italia".