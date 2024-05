Polverigi al voto, la Paolinelli:: "Servizi e ambiente le priorità"

Maria Grazia Paolinelli, medico di base in pensione, è la candidata con la lista "Noi per Polverigi" per la poltrona di sindaco. "Da tempo e da più parti mi avevano chiesto di impegnarmi in un progetto di "rinnovamento" del nostro paese. Superato il primo momento di comprensibile perplessità, alla domanda "perché proprio io" ho risposto con la domanda speculare "perché non io?" - dice -. Ho capito che impegnarsi per dar vita ad un progetto di Polverigi va inteso come spirito di servizio verso la comunità in cui si vive. Per praticità di esposizione abbiamo articolato il programma in dodici punti. Le nostre priorità saranno il miglioramento dei servizi, in primo luogo scolastici e sanitari; una profonda attenzione all’ambiente e al territorio incluse le aree verdi e la promozione della sostenibilità ambientale attraverso iniziative come le comunità energetiche e la piantumazione di alberi, rivalutare Polverigi nella sua bellezza storica e artistica". "In questi ultimi 5 anni la comunità di Polverigi non è cresciuta affatto, anzi è sensibilmente regredita. Ad esempio, dal 2019 i due Comuni Polverigi ed Agugliano uniti con l’Unione dei Comuni hanno deliberato per creare ad Agugliano il polo della scuola primaria e a Polverigi quello della media inferiore. Polverigi aveva una scuola primaria nel cuore del suo territorio e chiuderla ha significato togliere al centro quella grande vitalità legata alle famiglie giovani con i loro bambini. Secondo noi Polverigi ha bisogno di migliorare la qualità dei servizi, di rivitalizzare il proprio centro storico, risvegliando la vita quotidiana".