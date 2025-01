Ponte a rischio: scatta la chiusura

Aggravamento delle lesioni nella struttura portante e mancanza di adeguate protezioni laterali, chiuso da venerdì il ponte tra i territori di San Marcello e Monsano. Le criticità emerse all’esito di un sopralluogo dei tecnici delle due amministrazioni comunali assieme ai comandanti degli uffici di Polizia locale e ad un tecnico esperto, hanno comportato alla decisione dell’immediata interruzione della viabilità.

Nel dettaglio, è stato disposto con assoluta urgenza "un provvedimento di chiusura al transito nella strada comunale di via Serra e via Montefiore nel tratto corrispondente al ponte sul fosso della Spescia a confine tra i comuni di Monsano e San Marcello – si è letto in una nota pubblicata sui canali istituzionali del Comune di San Marcello –. Lungo la strada comunale di via Serra è stata posizionata la segnaletica di preavviso e in corrispondenza del ponte è stato messo idoneo sbarramento".

Per una misura che è stata assunta appena due giorni fa, non mancano le richieste da parte della popolazione. Non tanto per i problemi di dover percorrere strade alternativi, quanto piuttosto per chiedere un immediato ripristino in sicurezza del ponte.