Porte aperte alla villa: "delle cento finestre": un percorso nella storia

Questo week-end si aprono le porte di Palazzo Antonelli Castracani Augusti Martines, conosciuto anche come ‘villa dalle 100 finestre’. Un viaggio nel ‘900 in un luogo storico: politica, ma anche letteratura e poi la cavallerie con il Conte Gino Augusti, eroe della guerra Italo Turca e delle due guerre mondiali e militare agricoltore e politico illuminato. Fu podestà di Corinaldo dal 1938 al 4 e e sindaco della liberazione di Trecastelli, aveva amicizie e relazioni stette con personaggi di nazionali ed internazionali di rilievo assoluto . Dal Papa della letteratura mondiale Hemingway, all’Asso degli Assi Baracca , dal Vate d’Italia D’Annunzio al primo ministro inglese Churchill.

A fare da guida sarà il giornalista televisivo, noto per le sue inchieste in Rai con Zavoli, Giovanni Martines Augusti, nipote dell’Arditissimo Conte Gino, appellato da D’Annunzio dopo la famosa carica di Monastier. Martines da oltre un ventennio svolge un intensa attività culturale dentro il suo palazzo, ha deciso di fondare la casa Museo in onore di suo nonno. Da questo fine settimana la nostra regione arricchisce il panorama nazionale delle case della memoria dei personaggi illustri italiani avendo l’opportunità di poter visitare gli interni della storica dimora.