Portonovo e Passetto. Ripartono i bus navetta. Tutti i prezzi dei parcheggi. Gli orari dell’ascensore

Dal 1° Maggio, al netto delle condizioni meteo, di nuovo in funzione il servizio bus navetta dal parcheggio a monte alla baia di Portonovo. Nuovi orari di apertura per l’ascensore del Passetto. Questa le informazioni utili per accedere dai prossimi giorni alle spiagge del Passetto e di Portonovo. Apertura ascensore Passetto: Maggio 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 dalle 8 alle 20; dal 1° al 28 giugno apertura 8-20, dal 29 giugno al 1° settembre dalle 8 alle 24; 15 agosto (Ferragosto), apertura dalle 8 alle 01; dal 2 al 29 settembre 8-20 così come a ottobre nei giorni 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Per quanto riguarda invece Portonovo dal 1° maggio, e poi ogni sabato e domenica, saranno attive le navette dal parcheggio a monte fino alla baia, dalle 8 alle 20, con frequenza ogni 20 minuti. Di seguito le tariffe per i parcheggi. Area sosta a monte: bassa stagione (maggio, giugno, settembre), incluso trasporto bus navetta, sosta auto giornata intera (dalle 8 alle 19) 3 euro; sosta auto oraria (o frazione di ora) 0,50 euro; sosta veicoli elettrici gratuita, sosta motocicli (tariffa unica) gratuita, sosta camper (tariffa unica) 5 euro, sosta in assenza di bus navetta gratuita, sosta bus turistici 15 euro. Alta Stagione, dal 1° luglio al 31 agosto (incluso trasporto bus navetta): sosta auto giornata intera (dalle 8 alle 19) 5 euro; sosta auto oraria (o frazione di ora) 0,80 euro, sosta veicoli elettrici, motocicli e in assenza di bus navetta gratuita, sosta camper (tariffa unica) 8 euro, sosta bus turistici 25 euro. Parcheggi Lago Grande e la Torre, bassa stagione (maggio, giugno, settembre): sosta auto giornata intera (dalle 8 alle 18) 5 euro, sosta auto oraria (o frazione di ora) 0,80 euro, sosta motocicli 2 euro, sosta camper 9 euro, sosta veicoli elettrici gratuita. Alta stagione (dal 1° luglio al 31 agosto): sosta auto mezza giornata (dalle 8 alle 13 e dalle 13 alle 18) 5 euro, sosta auto giornata intera (dalle 8 alle 18) 11 euro, sosta auto oraria (o frazione di ora) 1,50 euro, sosta veicoli elettrici gratuita, sosta motocicli (tariffa unica) 2 euro, sosta camper (tariffa unica) 22 euro.